Carnê para pagamento do IPTU com desconto pode ser retirado pela internet - Cris Oliveira

Publicado 16/03/2022 09:26

Volta Redonda - Cerca de 114 mil carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2022 de Volta Redonda já foram emitidos e estão sendo entregues nos imóveis dos contribuintes. Mas a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), informou que as pessoas que ainda não receberam o carnê, podem emitir a guia de pagamento via internet.

Para isso, basta acessar o link www.voltaredonda.rj.gov.br/iptu e informar o número da inscrição imobiliária. Caso o cidadão não tenha acesso, pode comparecer à prefeitura ou subprefeitura do Retiro, como explica a diretora do Departamento de Impostos Imobiliário da SMF, Gabriela Borges Pereira Cerqueira.

“Caso a pessoa não tenha acesso à internet, basta vir aos guichês 8 e 9 na sede da prefeitura, no Aterrado, ou procurar a Subprefeitura do Retiro, para imprimir a guia de pagamento”, disse.

Os contribuintes que escolherem por pagamento em cota única têm até o dia 31 de março para pagar com 8% de desconto. Já que optar pelo parcelamento poderá fazer em até seis vezes, sendo o vencimento da primeira parcela em 31 de março. As outras cotas vencem nos seguintes dias: 29/04 (2ª parcela); 31/05 (3ª parcela); 30/06 (4ª parcela); 29/07 (5ª parcela); e 31/08 (6ª parcela).

O pagamento pode ser efetuado nos bancos conveniados: Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil (somente autoatendimento) ou casas lotéricas.

“Além de estar em dia com o município, o cidadão, ao pagar o IPTU, está investindo para o desenvolvimento da cidade. O morador e o poder público caminham juntos para melhorar ainda mais Volta Redonda”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto.