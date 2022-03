Podas emergenciais de árvores acontecem nos bairros de Volta Redonda - Divulgação

Publicado 16/03/2022 11:13

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 16, tiveram início as podas emergenciais de árvores, nos bairros Casa de Pedra (manhã) e Vila Brasília (tarde) em Volta Redonda. A programação de serviço nas localidades obedece a um sorteio, atendendo ao princípio da imparcialidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), todos os bairros serão beneficiados. Um mutirão foi criado para minimizar a demanda e as equipes irão atuar por quatro horas no período da manhã e cinco horas na parte da tarde, com a produção média de oito árvores, dependendo do estado crítico de cada uma.

“Fizemos reuniões com os integrantes da UGC e da CAU para acertar os detalhes e estamos com tudo planejado. Estou acompanhando pessoalmente o trabalho, assim como a UGC, para que possa ser feito o maior número de árvore possível”, explicou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Nessa primeira etapa serão feitas as podas emergenciais, seguindo do mais para o menos grave, até que consiga chegar à poda corretiva. Os pedidos podem ser feitos à Central Única de Atendimento (CAU), através do número 156; diretamente à Semop ou às Unidades de Guarda Comunitária (UGCs).

Os bairros atendidos automaticamente serão inseridos no planejamento anual de podas corretivas. As podas serão somente efetuadas naquelas que não sejam de competência exclusiva da Light, para assegurar a integridade física dos funcionários.