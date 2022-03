VR pode ser reconhecida pela ONU como cidade resiliente - Divulgação

Publicado 17/03/2022 09:08

Volta Redonda - A Defesa Civil de Volta Redonda foi convidada a aderir à campanha da ONU (Organização das Nações Unidas) “Construindo Cidades Resilientes”. Para participar, alguns critérios são necessários.

Volta Redonda se encaixa no perfil por conta do Plano de Contingência com Ênfase no Sistema de Coordenação Integrada (SCOI) e o Plano de Ações Compartilhados (PAC), que já integram o Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Segundo o coordenador da Defesa Civil de VR, Rubens Siqueira, ser resiliente é ter habilidade de resposta imediata frente aos eventos de natureza hídrica, química, geológica e humana.

“As ações de Defesa Civil vão desde o processo de orientação para o munícipe até a interdição, desocupação, demolição e remoção dessas pessoas para locais seguros, que são centros de acolhimento que nós temos cadastrados. Em um primeiro momento, dando todo o suporte humanitário possível: vestimenta, alimentação, dormitório; e num segundo, a infraestrutura que você dá para recuperar as áreas degradadas ou neutralizá-las por completo”, disse.

Ainda de acordo com Rubens, a Defesa Civil de Volta Redonda possui uma equipe de 20 pessoas, entre setores administrativos, operacionais e técnicos. Ele enfatizou que para serem resilientes, as cidades precisam trocar informações entre elas e estabelecer ações rotineiras, como por exemplo: impedir a invasão de áreas de risco, ocupações desordenadas e escavações irregulares.

"Todos esses comportamentos inseguros norteiam os fenômenos climáticos que podem saturar o solo, elevar as cotas de rios e córregos. Não dá para você pensar em Defesa Civil hoje sem um comportamento ambiental. Então quando você coíbe essas práticas, você se torna resiliente”, falou.

Rubens Siqueira ressaltou que Volta Redonda investe na conscientização ambiental. Palestras são realizadas com o objetivo de garantir a manutenção de atos seguros, que passam desde a importância de se manter distância de veículos que fazem o transporte de cargas perigosas, até os cuidados com crianças que não devem ficar próximas de chamas, materiais incandescentes ou medicamentos.

“O cenário que mais nos preocupa em Volta Redonda hoje, em termos de Defesa Civil, são os atos inseguros. Por isso a partir de abril, estaremos buscando orientar sobre os riscos de construções irregulares, escavações e ocupações desordenadas, além de conscientizar sobre a importância da prática da reciclagem limpa. Que nada mais é do que a orientação sobre o despejo correto de materiais recicláveis, impedindo a obstrução de rios, leitos e afluentes que na época de chuva acaba sendo fator de risco”, explicou.

A Defesa Civil também organizou um calendário para atender os convites de empresas locais, clubes de serviços, associações de moradores, escolas, que queiram receber as palestras.

Neste ano, o cronograma inicia a partir do dia 01/04/2022, com o encerramento do período de alerta de verão, até o dia 31/03/2023, quando toda a estrutura da prefeitura fica em alerta para as emergências públicas. O telefone para agendar as palestras é o (24) 3339- 2065.