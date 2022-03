Smac de Volta Redonda lançou nesta semana, o projeto ‘Advogado Social’ - Divulgação

Publicado 16/03/2022 19:11 | Atualizado 16/03/2022 19:11

Volta Redonda - O município de Volta Redonda vai contar com o projeto ‘Advogado Social’. O lançamento ocorreu nesta semana, no auditório da prefeitura, no bairro Aterrado.

A intenção é oferecer orientação jurídica à população, através dos advogados sociais, de forma itinerante nos 31 Cras (Centros de Referência da Assistência Social), e nos quatro Centros de Convivência existentes na cidade.

“Hoje é um dia muito especial. Como advogado de formação, sei da importância desse projeto para a população. Eu só tenho a agradecer ao nosso prefeito Neto e ao secretário Munir, pela confiança”, falou o coordenador do projeto, Rodolfo Levenhagem.

Segundo o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, retomar os projetos e os atendimentos nos CRAS é a prioridade da SMAC.

“Os CRAS são a porta de entrada da assistência social. Por isso, retornar com os projetos que oferecíamos à população era uma de nossas principais prioridades. Lançar o ‘Advogado Social nos CRAS’ possibilita que pequenos conflitos familiares sejam resolvidos ou encaminhados para o judiciário, através da Defensoria Pública. Isso é cuidar das pessoas, principalmente dos mais necessitados”, disse Munir.

De acordo com a coordenadora municipal de Juventude, Larissa Garcez, o 'Advogado Social' nos CRAS é um projeto muito especial para a Coordenadoria e o Conselho da Juventude.

“Na Conferência do ano passado, a maioria dos jovens participantes demonstrou grande interesse em ter nos CRAS, um atendimento jurídico. Toda população pedia esse projeto. É uma grande possibilidade de acesso à justiça para quem tanto precisa”, destacou.

Os coordenadores dos Núcleos de Práticas Jurídicas dos centros universitários de Volta Redonda (UniFOA) e Geraldo Di Biase (UGB) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), além dos coordenadores dos CRAS estiveram presentes na cerimônia de lançamento.