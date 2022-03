MEP-VR recebe homenagem na Câmara Municipal - Divulgação

Publicado 17/03/2022 10:13

Volta Redonda - O tema da Campanha da Fraternidade da CNBB – Fraternidade e Educação foi abordado na noite desta quarta-feira, dia 16, durante audiência pública na Câmara Municipal de Volta Redonda. O ato cívico-educacional foi proposto e presidido pelo vereador Raoni Ferreira.

Cerca de 100 pessoas participaram, entre eles, líderes da Igreja Católica, da Secretaria Municipal de Educação e do Colégio Estadual Manuel Marinho, além de representantes do Diretório Acadêmico do IFRJ e do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR).

O debate levantou importantes gargalos e desafios para o processo educacional na cidade e região. “Ensina com amor e fala com sabedoria”, lema da Campanha da Fraternidade despertou questões importantes como: ‘educar para além da sala de aula'; ‘necessidade de ligar educação às necessidades de saúde, alimentação, cultura e transporte’; ‘rever métodos educacionais no pós-pandemia’; ‘apelos para a retomada do ensino médio na FEVRE’; e ainda relatos de experiências educacionais humanistas e inclusivas ganharam aplausos dos presentes.

Após a fala da secretária geral do MEP-VR, presidente do CADOM -UFF e ex-aluna do Pré-Vestibular Cidadão (PVC), a acadêmica Amanda Mattos, o vereador Raoni fez uma homenagem ao MEP com a entrega da Moção de congratulações pelos 25 anos de atuação exemplar do Movimento, em especial pelo trabalho voluntariado do Pré-Vestibular Cidadão”.

Amanda recebeu as honrarias em nome do Movimento. O professor Alexandre Batista da Silva, diretor do Colégio Manuel Marinho e também voluntário no Pré-Vestibular Cidadão, com orgulho registrou o ato.

