Publicado 18/03/2022 08:13 | Atualizado 18/03/2022 08:16

Volta Redonda - Estão abertas as inscrições para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano) em Volta Redonda. São 114 vagas destinadas para jovens entre 18 e 29 anos que saibam ler e escrever, e que querem concluir o Ensino Fundamental (até o 9º Ano).

A capacitação terá duração de 18 meses e irá oferecer curso de qualificação profissional (Administração) e aulas de informática. A matrícula pode ser feita nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) dos bairros até o dia 14 de abril. Os documentos necessários são: cópia da identidade, CPF, Certidão de Nascimento, e de comprovante de residência, além de apresentar o Histórico Escolar (original) e levar duas fotos 3x4.

As aulas acontecerão no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, a partir do dia 2 de maio, das 18h30 às 22h. Uma parceria entre a coordenação do programa e a Prefeitura vai fornecer bolsa auxílio de R$ 100, além de transporte. A bolsa auxílio será oferecida aos estudantes com frequência mínima de 75% nas aulas, e que entregarem os trabalhos propostos pelo curso.