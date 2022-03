Novo asfalto da Via Sérgio Braga começou a ser colocado em parceria com o Governo do Estado - Cris Oliveira

Publicado 17/03/2022 17:50

Volta Redonda - Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta quinta-feira, dia 17, a colocação do novo asfalto da Via Sérgio Braga, no Conforto. Os equipamentos foram cedidos pelo governo do estado e a fiscalização é feita pela.

Segundo o governo municipal, a empresa responsável pela recuperação do asfalto na Via Sérgio Braga deu início à colocação da massa de asfalto quente (mais eficiente e duradouro), no trecho perto da fábrica de cimento da CSN.

O local já havia recebido fresamento, onde o solo foi preparado para receber o novo asfalto. A obra ocorre em duas faixas do sentido Ponte Alta, com uma faixa liberada ao trânsito.

“A Sérgio Braga é uma das vias mais prejudicadas, principalmente com as fortes chuvas. Estamos iniciando essa pavimentação que vai chegar até a Avenida Getúlio Vargas, atendendo sete bairros no total”, disse a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) também ampliou para oito o número de equipes que realizam a operação tapa-buraco. Nesta quinta-feira, os trabalhos aconteceram na Avenida Getúlio Vargas, além de ruas dos bairros: Caieiras, Voldac, Siderlândia, Coqueiros, Ponte Alta, Eucaliptal e Padre Josimo.

O reforço também foi realizado no trabalho de limpeza. Segundo a SMI, o número de equipes foi ampliado para 45. O serviço de roçada atendeu os bairros: Voldac, Jardim Amália, Siderópolis, Monte Castelo, Conforto, Niterói, Siderlândia, Morada da Colina, Jardim Tiradentes, Barreira Cravo, Laranjal, Ilha São João, Santa Cruz, Belvedere e Aterrado.

O serviço de capina aconteceu em vários pontos, dentre eles a Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Voldac, e vias do bairro Vila Mury. Também foi feita limpeza do Córrego Brandão, no bairro Sessenta.