Ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de VR, a 93ª DPDivulgação

Publicado 19/03/2022 15:09

Volta Redonda - Três homens foram mortos a tiros no bairro Retiro, em Volta Redonda. A ocorrência foi na noite de sexta-feira, dia 18, na Rua 31 de Março, logo após moradores da região relatarem que ouviram uma troca de tiros.

A Polícia Militar esteve no local do crime, mas as vítimas já estavam mortas. O seguinte material foi apreendido: 12 estojos e 01 cartucho de 556, 09 estojos e um cartucho de .40, 34 estojos e 08 cartuchos calibre 9mm, 15 projéteis e uma quantia não divulgada de dinheiro.

Os corpos das vítimas de 22, 38 e 44 anos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços. Segundo a polícia, somente um deles não possuía anotações criminais. O caso segue para investigação.