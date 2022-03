Prefeitura de VR vai incorporar a rota às ações de promoção da oferta turística da SMDET - Divulgação

Prefeitura de VR vai incorporar a rota às ações de promoção da oferta turística da SMDETDivulgação

Publicado 20/03/2022 21:11

Volta Redonda - A cidade de Volta Redonda será o marco zero do Circuito Sul Fluminense de Cicloturismo. O evento é uma iniciativa pioneira que irá implantar o primeiro circuito de cicloturismo georeferenciado do Sul do estado do Rio de Janeiro.

O município de Volta Redonda foi escolhido por reunir uma considerável série de serviços e produtos com opções de hospedagem, alimentação, transporte e também serviços aos ciclistas. A escolha visa oferecer um ponto de acolhida que ajude na logística.

O roteiro realizado pela ADR Líder Vale Médio Paraíba (Agência Líder de Desenvolvimento Regional do Vale Médio Paraíba) conta com apoio da Prefeitura de Volta Redonda.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sergio Sodré, o governo municipal cedeu o espaço público, deu suporte aos estudos técnicos de instalação, e incorporou o circuito à área de Turismo da secretaria.

“O projeto irá abrir as portas de um importante mercado de viagens, totalmente inexplorado na região, e Volta Redonda cumprirá nesse trajeto a missão de marco zero. A porta de entrada e saída para todo o circuito, com grande potencial para atrair novos turistas e visitantes, impactando na cadeia produtiva do Turismo que compreende 56 setores da economia. Estamos de portas abertas para receber esse mercado de novos visitantes”, disse Sodré.

A expectativa é de que o Circuito Sul Fluminense de Cicloturismo se torne uma referência no país. O roteiro compreende um total de 450 quilômetros de rota e passa por 12 cidades entre as regiões do Vale do Café e Agulhas Negras.

A organização do evento solicitou a instalação de totens com a intenção de orientar os cicloturistas na navegação no decorrer do percurso.

“O projeto que encontra-se em fase de implementação, avançou na última semana com a instalação de totens de orientação em Volta Redonda, que é o marco zero do projeto. São oito totens, que ficarão situados nos bairros: Três Poços, Jardim Amália, Centro, Vila Santa Cecília, Conforto e Ponte Alta. O objetivo é situar o cicloturista na rota e consolidar um espaço instagramável (sugestivo para postagem de fotos no Instagram), que marca a passagem pela cidade”, explicou a diretora de Turismo da ADR Líder Vale Médio Paraíba, Denyse Singulani.

Prefeitura vai incorporar a rota às ações de promoção da oferta turística da SMDET Divulgação

Com rotas planejadas e organizadas, os circuitos oferecem locais de interesse turístico referenciados, e estruturas de apoio ao viajante. A intenção é realizar o percurso de bicicleta, pernoitando em meios de hospedagem na rota.

“A região como um todo abre espaço para este segmento, que traz inúmeras possibilidades. Esta e outras iniciativas consolidaram-se como importantes fontes de desenvolvimento para as regiões em que ocorrem, atraindo inúmeros turistas”, falou a diretora de Turismo da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Débora Cândido.