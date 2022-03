Inaugurado na manhã desta segunda-feira, dia 21, o Centro de Convivência Sirlene Lacerda no bairro Vale Verde - Divulgação

Inaugurado na manhã desta segunda-feira, dia 21, o Centro de Convivência Sirlene Lacerda no bairro Vale VerdeDivulgação

Publicado 21/03/2022 16:57

Volta Redonda - Na manhã desta segunda-feira, dia 21, aconteceu a inauguração do Centro de Convivência Sirlene Lacerda ligado ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Verde Vale, em Volta Redonda. Este foi o quinto reinaugurado desde o início do ano passado, quando o prefeito Antonio Francisco Neto reassumiu a prefeitura.



Segundo a administração, 600 famílias serão beneficiadas. Os moradores poderão receber instruções sobre programas federais como o CadÚnico (Cadastro Único); serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); orientações e encaminhamentos a outros serviços, como esporte e lazer, cultura, saúde e educação, entre outros.

No local, as seguintes oficinas serão realizadas: violão, Karatê, além dos Grupos de Convivências para crianças e adolescentes, realizados através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Os usuários também podem participar de oficinas de geração de renda e contar com visitas domiciliares.

A nova unidade, coordenada pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), foi totalmente revitalizada e conta com uma equipe técnica, além de profissionais para execução das oficinas de Inclusão Produtiva e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, entre outras atividades e serviços que acontecerão no espaço.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, disse que o retorno dos CRAS e dos Centros de Convivência significa um grande avanço para a cidade.

“É com muita alegria que entregamos mais esse espaço para os moradores do Vale Verde. Ver que o governo anterior fechou todos esses espaços me deixava muito triste, e agora estamos aqui reabrindo o 5º Centro de Convivência. Já reabrimos também 31 Centros de Referência da Assistência Social. Quando a gente reinaugura espaços como esses, estamos cuidando das pessoas e das famílias. Já avançamos muito e vamos avançar mais”, falou o secretário.

O deputado federal Antônio Furtado também esteve na cerimônia de reabertura do Centro de Convivência Sirlene Lacerda.

“Conheço o Munir há mais de 10 anos e ele sempre foi atencioso e preocupado em aprimorar a vida das pessoas. Sempre que pedia algo a ele eu era atendido, pois ele entendia que nada era para mim, e sim para os moradores de Volta Redonda. Estou muito orgulhoso de estar aqui hoje, pois sei que esse local servirá para melhorar a vida dessa comunidade”, comentou o deputado.

Durante o evento, Furtado anunciou que doará, através de emenda parlamentar, computadores para o Centro de Convivência.

“Através dessa emenda, será possível adquirir oito computadores que servirão para oportunidades para essa comunidade. Muitas vidas se perderam por não ter um espaço como esse”, falou.

O vereador Rodrigo Ávila enfatizou que a abertura do espaço é muito importante para o bairro.

“O Munir é incansável. Ele não mede esforços para atender aos pedidos que faço a ele. Voltar com os CRAS e os Centros de Convivências para os bairros é cuidar da cidade e dos seus moradores, principalmente de comunidades carentes como a nossa. Precisamos abraçar esses jovens e crianças, para que eles possam aprender um ofício e ter uma vida melhor”, disse o vereador.

Já o primo da homenageada, João Paulo Peixoto, se emocionou durante a inauguração e destacou que Sirlene Lacerda, vítima de feminicídio, foi uma grande mulher.

“Muitas mulheres ficam presas em relacionamentos abusivos por falta de renda. Hoje, trazendo esse Centro de Convivência para o nosso bairro junto com as oficinas que serão oferecidas aqui, me faz acreditar que a gente pode mudar essa realidade. Oportunidades transformam vidas, salvam vidas, e é isso que está sendo trazido para o meu bairro hoje. Vivemos em uma comunidade pobre e muitas vezes nossos jovens vão disputar uma vaga de emprego com outras pessoas de bairros de classe média, e não conseguem a vaga. Com a capacitação eles poderão concorrer de igual para igual”, disse João Paulo.