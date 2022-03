Meio Ambiente de VR recebe visita de intercambistas do Peru - SMMA

Publicado 22/03/2022 19:33

Volta Redonda - Três intercambistas peruanos visitaram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda na última semana. Os intercambistas participam de projetos dentro de suas áreas de formação, e aproveitaram para conhecer o trabalho desenvolvido pela SMMA.

Os jovens, engenheiros ambientais Junior Anthony Patrício Bustos, de 28 anos, Maria Pierina Aroni Villalobos, de 24 anos e o estudante de Engenharia Industrial, Daniel Eduardo Castilho Rodriguez, de 22 anos, foram recebidos por uma equipe da SMMS.

O subsecretário de Meio Ambiente, Anderson Silva de Azevedo foi o guia dos jovens durante a visita. Os intercambistas conheceram a nova sede da SMMA, no Aterrado; Zoológico Municipal (Zoo-VR); cooperativa de recicláveis; aterro de resíduos da construção civil; e a uma área do Portal da Saudade para ter um vista mais panorâmica da cidade.

“Foi uma troca de experiências muito boa. Mostramos muitas ações que executamos aqui em Volta Redonda, lugares que atuamos, e também recebemos muitas informações sobre o trabalho na área ambiental que eles conhecem e participam no Peru”, disse o subsecretário.

Junior Anthony mora temporariamente em uma casa no bairro Laranjal e falou sobre a experiência.

“Queria conhecer como é aqui na prefeitura, os trabalhos que fazem na questão ambiental. Estou muito emocionado. Tenho aprendido muito com as pessoas com quem moro também, são grandes pessoas, me mostraram muito de Volta Redonda e da região, estou muito feliz”, comentou.

A Engenharia Ambiental, Maria Pierina contou que está se sentindo em casa.

“Estou apaixonada, porque as pessoas são muito boas, acolhedoras. Desde que cheguei me senti como em minha casa, e creio que isso é o mais importante para nós”, falou.

Já o aluno de Engenharia Industrial, Daniel Eduardo Castilho, comentou sobre a importância do projeto de intercâmbio.

“Ajuda a conhecer outra cultura, outras pessoas. Aplicamos alguns conhecimentos que tivemos na universidade e na vida profissional. Os intercâmbios são muito bons. Estou vivendo uma experiência muito boa aqui no Brasil”, ressaltou.

Um dos projetos em que os três intercambistas participam é a atuação como voluntários na creche mantida pelo Lar Espírita Irmã Zilar, no bairro Belmonte. A troca de experiências e cultura com as crianças e os profissionais do local aconteceu graças à equipe da AIESEC, organização internacional que promove o intercâmbio social e conta com uma unidade em Volta Redonda.

“Volta Redonda tem tudo que é perfeito para os intercambistas: tem um ‘quê’ de uma cidade pequena, sendo acolhedora, todas as pessoas amam, são muito bem recebidos; e ao mesmo tempo, é a maior cidade da região. Tem atrativos. Quando você recebe alguém em casa, tem essa troca cultural enorme”, falou a gerente “team leader” da AIESEC em Volta Redonda, Sarah Cardoso.

A AIESEC está presente em mais de 110 países e em todas as regiões do Brasil. Além do intercâmbio para quem busca por essa modalidade, proporciona oportunidades para quem quer ser voluntário global em ONGs, escolas e fundações; quem deseja participar como membro da organização; e para parceria com empresas que queiram contar com jovens talentos.

“Tem também a participação como anfitriões para receber os intercambistas. Qualquer um pode ser. Tendo uma cama e condições de moradia plausíveis, pode fazer parte de toda essa experiência”, esclareceu Sarah.

Os interessados no intercâmbio social podem entrar em contato pelos telefones (24) 99952-2281 e (41) 99623-9570.