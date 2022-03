Equipes fazem a recomposição asfáltica da Via Sérgio Braga em VR - Cris Oliveira

Publicado 23/03/2022 16:41

Volta Redonda - A segunda etapa da recomposição asfáltica da Via Sérgio Braga teve início em Volta Redonda. Os serviços iniciaram na terça-feira, 22, com a fresagem e troca do solo antigo, além da limpeza dos locais que receberão o novo asfalto.

O projeto, que é uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, pretende ampliar a pavimentação até a Avenida Getúlio Vargas e, depois, levar asfalto a outras vias de maior circulação.

De acordo com o planejamento, a troca do solo e fresagem serão concluídas até sexta-feira, dia 25, se o tempo ajudar. Em seguida, a nova massa asfáltica começará a ser colocada no fim de semana. A empreiteira contratada para fazer o asfaltamento irá trabalhar no sábado, dia 26, e no domingo, dia 27.

Manutenção

O governo municipal reforçou os serviços de manutenção. A equipe de capina e roçada atua em diversos pontos da cidade. O trabalho começou nas entradas do município e agora começa a chegar às áreas comerciais.

Ainda segundo o prefeito Antonio Francisco Neto, um grupo se prepara para atuar diretamente nos bairros da cidade. Um serviço que já está acontece dentro dos bairros é a operação tapa-buracos, uma ação emergencial nas áreas mais prejudicadas.