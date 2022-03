Família Acolhedora de VR completa 10 anos - Divulgação

Publicado 23/03/2022 17:47

Volta Redonda - O Família Acolhedora, o serviço de Acolhimento Familiar da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) de Volta Redonda completou 10 anos de funcionamento. Durante esses anos, 36 famílias acolhedoras fizeram a formação para participar do serviço, e 31 crianças e adolescentes foram assistidos. Hoje, são seis famílias aptas para o acolhimento.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, disse que o serviço tem dado a oportunidade a crianças e adolescentes, afastados do convívio familiar e que tiveram seus direitos violados, a convivência em famílias acolhedoras.

“Essas famílias mudam a vida das crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade e risco, através desse acolhimento. O Família Acolhedora contribui para que crianças e adolescentes, em condições de risco social, se desenvolvam num ambiente familiar, humanizado e com atenção individualizada”, falou Munir.

Segundo a coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar, a psicóloga Ana Claudia, o Família Acolhedora é muito importante, pois os menores têm a oportunidade de uma convivência em ambiente que favorece o desenvolvimento psicossocial, além do aprimoramento da autoestima durante o período de acolhimento.

“Essa modalidade de acolhimento contribui não só para mostrar à criança e ao adolescente as diferentes possibilidades de convivência, como amplia suas relações de vínculo afetivo. São novos amigos que estão chegando e agregando referências positivas na vida delas”, explicou a coordenadora.

Em Volta Redonda, o Acolhimento Familiar foi implantado em 2012, durante o terceiro mandato do prefeito Antonio Francisco Neto. Antes, o equipamento estava vinculado à Fundação Beatriz Gama (FBG), e passou pela gestão da Secretaria Municipal de Ação Comunitária em 2015.

A alteração aconteceu pelo serviço ser política pública, prevista na Política Nacional de Assistência Social do Governo Federal, e por fazer parte do rol de serviços da alta complexidade do Departamento de Proteção Social Especial da secretaria.

O programa tem o objetivo de organizar o acolhimento de crianças e adolescentes afastados da família biológica por medidas de proteção. As famílias acolhedoras entendem a condição de cuidado às crianças e adolescentes, que se diferencia de adoção e se estabelecem como parceiras do sistema de atendimento, auxiliando na preparação dos menores para o retorno à família biológica, extensa ou para a adoção.

Durante o tempo de acolhimento, as famílias recebem um subsídio financeiro municipal de um salário mínimo, do Fundo Municipal de Assistência, que deve ser usado exclusivamente nas despesas dos acolhidos.

As inscrições de voluntários para o Serviço de Acolhimento Familiar podem ser feitas através do site da prefeitura ou pelos telefones 3339-9565 ou 981430113. O interessado deve ser morador de Volta Redonda; maior de 25 anos; ter disponibilidade para participar do processo de formação e das atividades do serviço; não estar habilitado no cadastro de adoção e possuir renda familiar.

“Para ser Família Acolhedora, é necessário estar de coração aberto e disponível para cuidar da criança e do adolescente. Além de ter motivação para a função, como se importar e ter prontidão para cuidar da criança e adolescente, oferecendo o seu afeto e a sua dedicação. Faça parte desta grande rede de solidariedade e seja ponte na vida de uma criança e de um adolescente”, finalizou a coordenadora Ana Claudia.