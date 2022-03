Cerca de 50 mil pessoas estão aptas a tomarem a terceira dose da vacina em VR - Cris Oliveira

Publicado 24/03/2022 22:33

Volta Redonda - As pessoas entre 18 a 40 anos que ainda não tomaram a terceira dose da vacina contra a covid-19 devem buscar atendimento em uma das unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) para atualizar o cartão de vacinas.

A convocação é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que informou que cerca de 50 mil pessoas estão aptas a receberem a terceira dose da vacina na cidade. Ainda segundo a SMS, 137.847 pessoas já completaram o esquema vacinal.

A aplicação da terceira dose acontece para aqueles que receberam a segunda dose até 21/12/2021. No ato da vacinação, é necessário apresentar o comprovante vacinal Covid, CPF ou cartão SUS.

Segundo o coordenador da Vigilância em Saúde, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, a covid-19 não acabou apesar da redução nos índices de internação e nas taxas de positividade dos exames.

“Devido à estabilidade dos dados epidemiológicos, as pessoas têm uma falsa impressão que a pandemia acabou, mas não é verdade. A Covid-19 continua infectando e as pessoas sem a terceira dose estão desprotegidas, por isso, a secretaria de Saúde convoca todos os moradores acima de 18 anos que ainda não se vacinaram a procurar a unidade de saúde mais próxima e completar o esquema vacinal”, falou.

Por determinação do Ministério da Saúde, a terceira dose é aplicada em todas as pessoas a partir de 18 anos. Adolescentes imunocomprometidos, de 12 a 17 anos, também foram incluídos no reforço. Para completar o esquema vacinal contra a doença, são necessárias duas doses (1ª e 2ª) mais o reforço (3ª dose), com intervalo mínimo e três meses após a segunda dose.

Em Volta Redonda, já foram aplicadas 242.187 primeiras doses, 224.371 segundas doses e 137.847 terceiras doses. A quarta dose é ofertada para idosos de 70 anos ou mais, e a cidade já aplicou neste público 11.022 doses. A quarta dose também é oferecida para imunossuprimidos, acima de 18 anos, que tenham tomado a 3ª dose até 21/11/2021.

Testagem

A testagem para covid-19 acontece em todas as unidades básicas de saúde. Quem tiver sintomas gripais leves deve procurar a unidade básica, sem agendamento. Os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR. Ainda de acordo com a SMS, os atendimentos emergenciais são feitos nas unidades de referência.

O médico sanitarista Carlos Vasconcellos destacou que apesar da redução na taxa de positividade, casos positivos ainda são registrados. “Em média estamos registrando 30 casos positivos diariamente”, disse.

O horário de atendimento nas 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) é das 08h às 16h. Sendo que algumas funcionam com horário estendido, até as 18h30. São elas: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.