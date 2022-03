Reunião define melhorias para trecho da BR 393 em VR - Semop

Publicado 24/03/2022 21:57

Volta Redonda - Uma reunião foi realizada na manhã desta quinta-feira, 24, entre o secretario municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e representantes da empresa K-Infra Rodovia do Aço, concessionária responsável pelo trecho da BR-393 que corta Volta Redonda.

A intenção do encontro foi estabelecer parcerias que possam melhorar as faixas de domínio da estrada, bem como dar mais segurança, principalmente no que se refere ao trânsito, como explicou o secretário Luiz Henrique.

“As primeiras ações serão focadas em podas e corte de árvores, melhorias na sinalização, e desobstrução de vias de necessidade. Com a reunião de hoje, estreitamos o contato para melhorar e agilizar, não só o atendimento ao usuário da via, como também para os moradores que circundam a rodovia”, disse.

Participaram do encontro, além do secretário, o subtenente Amauri, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop); o gestor de faixa de domínio Marcelo Sartorio; o coordenador de obras Ronaldo Santos; e o técnico em edificações Jonathan Costa, da concessionária K-Infra.