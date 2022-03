Cultura: exposições movimentam cenário cultural de Volta Redonda | Volta Redonda | O Dia

Objetivo da Secretaria de Cultura é democratizar o acesso à arte - Divulgação

Publicado 28/03/2022 07:41

Volta Redonda - As cinco exposições de arte organizadas pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, no período entre janeiro e março deste ano, atraíram mais de 10 mil visitantes até a semana passada.

A SMS espera democratizar o acesso à arte, ampliando os espaços e as manifestações culturais para toda a população, como disse o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

“Ficamos muito felizes com este balanço positivo de visitações com a retomada das mostras. A ideia é continuar aproximando a cultura das pessoas e levar exposições de arte para novos espaços”, falou.

A secretaria de Cultura, em parceria com a administração do Sider Shopping, realiza até o dia 31 de março a exposição “Semana de Arte Moderna: 100 anos – Do Modernismo ao Contemporâneo”. A mostra, que apresenta artistas de Volta Redonda que possuem influências modernistas, pode ser visitada de segunda a sábado, das 9h às 20h, e domingo, das 14h às 20h.

Outra mostra em cartaz até 30 de março é o “Salão de Humor de Volta Redonda”, no Shopping Park Sul. Em sua 31ª edição, o trabalho com 32 cartazes de artistas de todo o Brasil pode ser conferido de segunda a domingo, das 10h às 20h. O Salão de Humor criado em 1985 é referência no país, sendo o mais importante do estado do Rio de Janeiro e idealizado por Alexandre Geraidine na década de 80.

A exposição que também chamou a atenção dos moradores de Volta Redonda e de toda região foi “Jornada o Ano Inteiro – Folias de Reis”, que esteve em cartaz de 31 de janeiro a 28 de fevereiro na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, em homenagem à tradição popular.

Segundo o secretário Anderson de Souza, este ano, por conta da pandemia da covid-19, não houve a tradicional apresentação das Folias de Reis, na Ilha São João.

“Esta exposição fotográfica contou com a participação de Cris Oliveira, fotógrafo da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), que captou excelentes imagens dos instrumentos, fantasias e participantes das jornadas. A riqueza cultural das Folias de Reis de Volta Redonda precisa ser preservada”, comentou.

Já a exposição “Patrimônios Históricos e Culturais de Volta Redonda” no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, apresentou través dos vidros da galeria de arte, os banners fotográficos mostrando os patrimônios tombados de Volta Redonda. As imagens são do arquiteto Themis Ponzio, que atua no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), e a curadoria é de Juliene de Paula, da SMC.

Outra exposição foi “Pandemias e Epidemias no Rio de Janeiro”, que esteve em cartaz na Biblioteca Municipal Raul de Leoni. A mostra, uma proposta da diretoria geral de Gestão e de Difusão do Conhecimento (DGCOM), abordou as grandes epidemias sobre a cidade do Rio de Janeiro e seus principais personagens.