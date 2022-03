Sede do projeto contará com acesso a 102 câmeras de segurança: 80 na Vila Santa Cecília e 22 na Amaral Peixoto - Cris Oliveira

Sede do projeto contará com acesso a 102 câmeras de segurança: 80 na Vila Santa Cecília e 22 na Amaral PeixotoCris Oliveira

Publicado 26/03/2022 18:25 | Atualizado 26/03/2022 19:29

Volta Redonda - O projeto Segurança Presente está confirmado para a cidade de Volta Redonda. A informação consta no Diário Oficial do Governo do Estado. A sede do projeto será cedida pela Prefeitura e ficará na Praça Brasil, na torre que já abrigou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O local é estratégico e contará com acesso a 102 câmeras de segurança: 80 na Vila Santa Cecília e 22 na Amaral Peixoto. Com os equipamentos será possível deixar as equipes nas ruas em constante contato com a central de imagens.

“Em breve esse número de câmeras vai aumentar. Estes equipamentos fazem parte da nova leva de câmeras que a prefeitura adquiriu recentemente, já instaladas e agora em funcionamento. Essa parceria da Prefeitura com as forças do Estado vão tornar Volta Redonda mais segura”, disse o Secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Barbosa.

Sede do projeto contará com acesso a 102 câmeras de segurança: 80 na Vila Santa Cecília e 22 na Amaral Peixoto Cris Oliveira

Para que tudo funcione de forma correta, o espaço da sede recebe reformas estruturais e ainda equipamentos tecnológicos como televisores, cabos de fibra óptica e outros.

De acordo com o Governo do Estado, o projeto reforça um modelo de policiamento de proximidade e em complemento à atuação rotineira da Polícia Militar. O Segurança Presente é voltado especialmente para regiões turísticas e comerciais.

“Nós sempre agradecemos muito o governador Cláudio Castro, pela atenção que tem dado a Volta Redonda de uma maneira geral. E na segurança não é diferente. Também agradecer ao Rodrigo Bacelar, Secretário de Governo, ao comando da Polícia Militar e ao vereador Mineirinho. Todos foram muito importantes para essa conquista”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.