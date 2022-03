Mostra reúne cerca de cem quadros com as técnicas de desenho e colagem de crianças e jovens dos 12 aos 17 anos - Cris Oliveira – Secom/PMVR

Publicado 26/03/2022 18:52 | Atualizado 26/03/2022 19:28

Volta Redonda - Até o dia 08 de abril, a mostra “Criando Sonhos” poderá ser visitada em Volta Redonda, no subsolo do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. A exposição reúne cerca de cem quadros com as técnicas de desenho e colagem de crianças e jovens dos 12 aos 17 anos.

A apresentação é fruto do projeto homônimo implantado nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), do município.

O “Criando Sonhos” começou em novembro do ano passado e conta com a prática do “Mapa dos Sonhos”, uma atividade lúdica que estimula o sonhar e o agir. Os jovens dos CRAS Monte Castelo, Mariana Torres e Açude, além dos atendidos pelo CREAS, foram os primeiros a participar das oficinas e rodas de conversa do projeto.

A psicóloga do CRAS Jardim Ponte Alta, Sara Viana acompanhou a atividade e trabalhou a parte lúdica. Já o cartunista Tiago “Elcerdo” Lacerda ajudou no lado artístico. Durante este ano, o projeto vai beneficiar outras unidades de CRAS.

A abertura da mostra, realizada com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), contou com a presença dos jovens que participaram do projeto e tinham trabalhos na mostra. Também estavam presentes, os secretários municipais de Ação Comunitária, Munir Francisco, e de Cultura, Anderson de Souza, e a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez.

Segundo Larissa Garcez, neste momento de volta das atividades presenciais e coletivas foi possível observar que os adolescentes e jovens foram muito impactados pelo isolamento social imposto pela pandemia.

“Alguns com diagnósticos de ansiedade, depressão e de fobia social. A exposição marca uma ação coletiva da CoordJuv e a assistência de trabalhar o sonhar com esses adolescentes e jovens. Muitas vezes, o sonho é fomentado na infância, mas é perdido ao longo do amadurecimento”, falou Larissa.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, disse que através da exposição, os jovens transformaram sonho em arte.

“É importante potencializar nossas crianças e jovens, atendidos nos CRAS e CREAS. Sonhar eleva a autoestima e abre novas possibilidades e perspectivas. E expor, aqui no Sider Shopping, é muito especial pela visibilidade”, declarou.

De acordo com o secretário de Cultura, Anderson de Souza, o projeto “além de incentivar a busca pela realização do sonho, leva cultura para a comunidade. O incentivo à produção artística e o estímulo da criatividade são fundamentais para que o jovem se interesse pela cultura”, falou.

A adolescente, Maria Vitória, de 14 anos, frequenta o CRAS Açude e aprovou o projeto “Criando Sonhos”. Ela disse, que quer ser jogadora profissional de basquete e retratou uma quadra de esportes e um avião, representando o sonho de jogar nos Estados Unidos.

“Foi bom conversar sobre o meu sonho e receber o incentivo de outras pessoas para tentar realizá-lo”, comentou.

O adolescente, João Pedro, de 16 anos, assistido pelo CREAS também participou do projeto.

“No meu trabalho retratei o sonho da casa própria. Gostaria de poder dar uma casa para minha mãe também, mas primeiro quero conquistar minha independência”, destacou.

Ainda na exposição é possível ver alguns sonhos registrados, como: o de se tornar jogador de futebol, a conquista da casa própria, paz no mundo, um celular ou televisão novos, se tornar médico, entre outros.