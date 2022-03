Os gols do Voltaço foram marcados por Kauan Cristian e Robinho - Divulgação/ VRFC

Os gols do Voltaço foram marcados por Kauan Cristian e Robinho Divulgação/ VRFC

Publicado 26/03/2022 22:18

Volta Redonda - Os Garotos de Aço venceram o Fluminense por 2 a 1 na estreia do Campeonato Carioca sub-20. O jogo aconteceu na tarde deste sábado, dia 26, no estádio Raulino de Oliveira.

Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados um em cada tempo, por Kauan Cristian e Robinho. O técnico do sub-20 do Voltaço, Marco Aurélio, comentou a importância da vitória logo na estreia.

“Sem dúvida nenhuma, foi uma grande vitória contra um grande adversário. Sabemos o quanto é importante estrear vencendo, ainda mais em uma partida difícil como foi hoje. Tivemos uma reformulação depois da Copinha e colocamos atletas novos, que precisavam sentir a camisa do clube, o ambiente do jogo, e vencer na estreia é bom porque já agrega um pouco mais de confiança para o trabalho, segurança para fazermos as coisas e sustentação para seguirmos trabalhando e buscando mais vitórias”, disse.

O Voltaço visita o Resende na próxima rodada da competição. A partida será no sábado, dia 2, às 15h, no estádio do Trabalhador.

“Conversei com o grupo e falei que somamos três pontos, saímos na frente, mas precisamos manter a humildade e redobrar os trabalhos, porque a sequência é muito difícil, já que teremos um clássico contra o Resende fora de casa. Então não tem como relaxar e é daí para mais”, falou o técnico tricolor.