Veículos foram conduzidos ao Depósito Público Municipal de Volta Redonda Divulgação

Publicado 28/03/2022 17:53

Volta Redonda - A operação “VR em Ordem” recolheu treze veículos irregulares ao Depósito Público Municipal durante o fim de semana. As rondas ocorreram em locais de maior movimento e nos pontos apontados por cidadãos que se sentiram incomodados.

A ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) aconteceu entre a sexta-feira, dia 25, e o domingo, dia 27.

Das 11 motocicletas removidas, duas foram conduzidas à 93ª DP (Delegacia de Polícia): uma por estar com chassi adulterado e outra pelo condutor estar portando substâncias entorpecentes.

As outras nove motocicletas foram retiradas das ruas por apresentarem irregularidades como: condutor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); condutor com CNH vencida e com categoria diferente; sem farol; sem placa; estacionar sobre a calçada; conduzir fazendo malabarismo em uma roda, entre outras.

No domingo, dia, 27, no período da tarde, um automóvel foi flagrado por guardas municipais quando estavam na Rotatória da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O condutor conduzia o carro fazendo ‘zigue-zague’, além de parar no meio da via, atrapalhando o trânsito. Ao ser abordado, o motorista, de 59 anos, apresentava sinais de embriaguez.

O homem foi encaminhado à 93ª DP, no Aterrado, onde foi preenchido o Termo de Constatação de Embriaguez, para posteriores medidas cabíveis. O carro de passeio foi levado ao Depósito Público Municipal, cumprindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Outro carro foi removido ao Depósito Público, porque o condutor não possuía CNH.

“As forças de segurança estão focadas principalmente nas motocicletas barulhentas, que são alvos de inúmeras reclamações. E são as denúncias que ajudam no ordenamento da cidade, pois mantemos o patrulhamento dia e noite e em todos os bairros”, disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.