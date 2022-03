Rodrigo Furtado participa do lançamento do Fundo Soberano ao lado de governador, deputados e prefeitos - Divulgação

Publicado 29/03/2022 08:04

O vereador de Volta Redonda, Rodrigo Furtado, a convite do secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah participou do lançamento do Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro.

O evento aconteceu nesta segunda, dia 28, no Palácio Guanabara. Durante a cerimônia, o governador Cláudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), André Ceciliano, anunciaram que o estado vai dispor logo de início de cerca de R$ 2,1 bilhões para um fundo a ser distribuído entre os 92 municípios que se enquadrarem nas exigências. O valor é proveniente, entre outras, da arrecadação de royalties do petróleo.

Segundo Rodrigo Furtado, que foi mencionado no discurso de abertura de Vinícius Farah, o fundo é uma oportunidade única para garantir geração de emprego e renda.

“Hoje foi entregue aos prefeitos um guia de manual de desenvolvimento econômico com decretos e diretrizes para que a cidade possa usufruir desse fundo. Trouxe comigo uma cópia para fazer as devidas adequações e, assim garantir que não percamos nenhum centavo”, disse Rodrigo.

Ainda de acordo com o parlamentar, o dinheiro que Volta Redonda por ventura receber pode ser usado para a implementação do condomínio industrial do município, um projeto que elem vem defendendo há semanas.

“Precisaremos também que a prefeitura consiga terra para tirar do papel esse projeto. E terra é o que não falta para CSN que, inclusive infringe a lei quando não da um destino às suas terras”, pontuou Rodrigo.

Ainda no decorrer da cerimônia no Rio de Janeiro, Rodrigo reafirmou junto ao secretário de Desenvolvimento que Volta Redonda receberia uma edição do Desenvolve RJ, outro projeto de sucesso idealizado por Vinícius Farah e implementado pelo governo do estado.

“Conversei com o Farah e novamente ele me garantiu que em maio receberemos em Volta Redonda uma edição do programa que começou em Três Rios, cidade onde ele foi prefeito. E, da mesma forma que houve atração de empresas por lá, tenho certeza que acontecerá também aqui. Não podemos ficar dependentes de uma única empresa”, falou.

Rodrigo Furtado aproveitou a ocasião para agradecer ao governador pelo trabalho realizado.

“Ele tem gerido o estado com maestria. O interior nunca foi tão contemplado como tem sido em seu governo. Agradeci pelo carinho que o governador tem principalmente por Volta Redonda...”, declarou o vereador.