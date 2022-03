Profissionais irão incentivar clientes a doarem parte do IRRF devido para o Finad e para o FMDI - Cris Oliveira

Publicado 29/03/2022 14:14 | Atualizado 29/03/2022 14:24

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu em seu gabinete, um grupo de contadores da cidade. O encontro ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 29.

O objetivo da reunião foi pedir o apoio da classe de profissionais para a “Campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso”, que visa ampliar a captação de recursos do Fundo Municipal para Infância e Adolescência (Finad) e para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI), que financia projetos sociais para este público.

“A campanha é referente à porcentagem que você pode repassar do seu imposto de renda para as entidades de assistência a idosos, crianças e adolescentes. O prefeito pediu nosso apoio para divulgar junto aos contadores. E os contadores podem pedir aos clientes para fazerem essa destinação de parte do imposto para essas entidades. Sempre estamos juntos para dar o apoio a nossa cidade”, falou o contador Antonio Carlos Pereira Teles, presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Volta Redonda (Aescon).

Respectivamente, a gestão do FINAD e do FMDI é feita pelos conselhos municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI). As verbas são destinadas às Organizações da Sociedade Civil que atendem crianças/adolescentes e idosos no município, registradas nos conselhos afins.

O processo de seleção de projetos acontece através de Edital de Chamamento Público, sua prestação de contas é analisada pelo Tribunal de Contas do Estado, e a fiscalização é feita pelo Ministério Público Estadual.

Segundo o vereador e contador, Luciano Mineirinho, que esteve presente à reunião, a classe representa 90% de quem faz a declaração de imposto de renda dos empresários da cidade.

“A gente está muito feliz, é um momento ímpar para a classe dos contadores, isso valoriza a nossa classe. E o mais importante: o empresário não vai pagar nada a mais. Ele apenas vai tirar um percentual e repassar para essas entidades. A classe está engajada nessa batalha com o prefeito Antonio Francisco Neto e vamos juntos buscar uma arrecadação máxima para nossa cidade”, enfatizou o vereador.

O prefeito Neto falou sobre a importância da campanha para auxiliar quem mais precisa e agradeceu a participação dos contadores.

“Nosso governo sempre pautou ações em prol da Melhor Idade e dos jovens, são prioridade. Agradeço ao Mineirinho e a todos que estiveram presentes. Tenho certeza que cada um pode colaborar para melhorar a vida de nossos idosos, crianças e adolescentes”, declarou Neto.

No caso de pessoa física, a doação pode ser feita até o dia 29 de abril de 2022. É possível doar até 3% do imposto de renda devido no ato da declaração do exercício de 2021, diretamente através do Programa da Receita Federal, na Declaração de Ajuste Anual do IR, desde que utilize o modelo completo e entregue a declaração dentro do prazo. Nesta situação, o próprio sistema já calcula o valor que poderá ser destinado. O passo a passo está disponível no site www.voltaredonda.rj.gov.br/leaoamigo/

Para o próximo ano, ao invés de doar 3%, as pessoas físicas poderão doar até 6% para os fundos. Para isto, é preciso realizar um depósito nas contas bancárias determinadas até o último dia útil do mês de dezembro de 2022, e encaminhar ao fundo escolhido, a cópia do depósito juntamente com o número do CPF para o e-mail: [email protected]

Já a pessoa jurídica que faz apuração do imposto de renda, com base no lucro real, pode destinar até 1% de seu imposto de renda devido até o último dia útil do ano (calendário fiscal). A doação também é feita por depósito nas contas do fundo.

Confira as contas para depósito:

Criança e adolescente: Banco 104 – Caixa Econômica Federal, Agência 4375, Código da Operação: 006, Conta Corrente: 00000001-9, CNPJ: 39.560.297/0001-85.

Pessoa Idosa: Banco 104 – Caixa Econômica Federal, Agência 4375, Código da Operação: 006, Conta Corrente: 00000008-6, CNPJ: 15.283.545/0001-20.

Para emissão do Recibo de Destinação (pessoa física e pessoa jurídica), segue o mesmo trâmite das pessoas físicas, porém, desde que envie por e-mail o número do CNPJ.