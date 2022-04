Biblioteca Municipal recebe atividades nesta quarta-feira, dia 20, pelo Dia Mundial da Criatividade - Cris Oliveira

Publicado 20/04/2022 11:31 | Atualizado 20/04/2022 11:33

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 20, Volta Redonda participa do maior festival colaborativo de criatividade do mundo: o "Dia Mundial da Criatividade". Uma série de atividades, entre palestras, debates, apresentações, exposições culturais e workshops acontecerão em diferentes espaços do município.

O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Haverá ações gratuitas e voltadas para públicos de diversas idades e interesses.

“Volta Redonda é uma cidade criativa e que respira cultura. Nos sentimos felizes de hoje termos uma biblioteca municipal humanizada e apta para receber atividades tão inspiradoras”, falou o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

Na cidade de Volta Redonda, a responsável pela organização das atividades é Daniela Alvarenga. Ela comentou sobre a importância e a projeção para o município em ser aprovado pela Organização Mundial da Criatividade.

“Trazer o Dia Mundial da Criatividade para Volta Redonda é um orgulho muito grande, mas só faz sentido se tivermos o apoio de voluntários, anfitriões, inspiradores e parceiros da região, que ajudem a transformar esse dia em um evento inesquecível para toda a nossa população. Para que possamos celebrar a vida após tantos meses de incertezas. Vamos todos celebrar a vida e começar a construir um futuro melhor com muita criatividade e inovação", falou Daniela.

As ações serão divididas por temas: Inovação e Aprendizagem; Social e Diversidade; Arte e Emoções; Arquitetura e Sustentabilidade; Moda e Inclusão Social; Criatividade e Empreendedorismo. Elas ocorrerão na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília; Sebrae Volta Redonda, no bairro Aterrado; Shopping Park Sul, no São Geraldo; AEVR (Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda); Centro Cultural Fundação CSN e Singular Arquitetura, todas essas na Vila Santa Cecília.