Associação dos Processadores de Aço do Estado do Rio de Janeiro (Aproaço) faz balanço das ações do segmentoDivulgação

Publicado 07/05/2022 12:13

Volta Redonda - A Associação dos Processadores de Aço do Estado do Rio de Janeiro (Aproaço) fez um balanço das ações do segmento, após o Instituto Aço Brasil divulgar nesta semana as projeções de crescimento da indústria siderúrgica no país em 2022. A reunião da diretoria da Aproaço foi realizada na sexta-feira, dia 6, em Volta Redonda.

Segundo os dados do instituto, a produção de aço aumentou 10,1% em março na comparação com fevereiro. Já as vendas internas saltaram 20,2% no mesmo período. No levantamento geral, existe a estimativa de alta de 2,2% na produção brasileira de aço bruto este ano, além do crescimento em 2,5% das vendas no mercado interno.

O vice-presidente da Aproaço, José Valentin Gallo, comentou que os dados indicam um importante movimento de recuperação do segmento neste momento, aliado à organização das empresas para discutir e sugerir ações que debatam a retomada do crescimento da indústria fluminense.

“Estamos vivendo um momento importante, de projeções positivas na produção e comercialização do aço. Um fator que também precisa ser destacado foi a recuperação dos postos de trabalho, fechados durante o auge da pandemia. Somente o setor do aço gera cerca de 10 mil empregos e forma direta e indireta no estado, trazendo um impacto econômico e social relevante nas cidades onde as indústrias do aço estão localizadas. Isso nos mostra o quanto é importante que as empresas se organizem, discutam juntas as pautas buscando propostas e medidas que fortaleçam o setor”, falou o vice-presidente Gallo.

A Aproaço foi fundada em agosto de 2021, e reúne cerca de 20 empresas produtoras de aço no estado. A organização da associação levou as empresas a debater pautas importantes junto a Alerj e ao Governo do Estado. Entre elas, a regulamentação da lei estadual 6.979, que busca dar segurança jurídica às empresas, além da apresentação de projetos de leis que visem aperfeiçoar e atualizar a legislação no estado.

“O balanço das nossas ações é muito positivo. Em menos de um ano, com organização e o comprometimento das empresas sérias, que trabalham em conjunto pelo desenvolvimento econômico do estado, conseguimos pautar com o legislativo e o executivo temas de suma importância para o fortalecimento do setor do aço. Através do diálogo e identificando os gatilhos para destravar o setor, a Aproaço tem ganho voz e se mostrado peça importante nessa engrenagem da retomada do crescimento”, disse o vice-presidente, José Valentim Gallo.