3º andar do anexo à unidade será transformado para ampliar a capacidade da rede hospitalarDivulgação

Publicado 06/05/2022 13:50

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro, em Volta Redonda contará com mais 29 novos leitos clínicos. A previsão para início da obra é na segunda-feira, dia 09. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou que o investimento é de aproximadamente R$ 1,6 milhão (recursos próprios).

A construção será feita no terceiro andar do prédio anexo à unidade hospitalar. Segundo a diretora geral do hospital, Márcia Cury, com a intervenção, a capacidade de atendimento será ampliada de 152 para 181 leitos, um aumento de quase 20%.

“Atualmente, a demanda é grande e vamos ampliar o número de leitos para continuarmos melhorando a qualidade no atendimento dos nossos pacientes, além de ajudar a desafogar outras unidades”, disse Márcia.

A arquiteta Cláudia Freitas explicou que o espaço será reformado para se adequar e receber os novos leitos.

Serão feitas melhorias no forro de gesso; portas; lavatórios e metais; bancadas; instalações elétricas, de incêndio, de gases medicinais e de ar condicionado; rede de esgoto; pintura; entre outras intervenções.

“O espaço do terceiro andar estava desativado e vamos adequar para receber os leitos. A rede de esgoto que tinha, por exemplo, não atendia às especificações de uma unidade de saúde, e será refeita. A previsão é que a obra seja concluída em cinco meses aproximadamente”, falou Cláudia.

De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, destacou que os novos leitos se juntam aos 30 criados no anexo do hospital, através de parceria com a iniciativa privada iniciada antes mesmo de ele assumir o atual mandato, ainda no ano passado. Portanto, será a segunda ampliação do Hospital do Retiro em dois anos.

“Toda essa estrutura ficará como legado para os moradores. A parceria com a FOA (Fundação Osvaldo Aranha) para avançarmos com as obras no anexo foi fundamental para mais essa conquista. Volta Redonda segue no caminho para voltar a ser referência na saúde do país, mesmo sabendo que ainda temos um longo caminho a percorrer e muita coisa para reconstruir e construir”, falou Neto.

A prefeitura informou também que fará contratação de mais mão de obra, dentre médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e pessoal de apoio.

“Estamos fazendo o levantamento com o RH e vamos contratar toda a equipe. Os cinco meses previstos da obra são suficientes para montarmos a equipe e comprar o necessário para o funcionamento”, afirmou a diretora geral, Márcia Cury.