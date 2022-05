A ação de conscientização foi realizada na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda - Cris Oliveira

Publicado 06/05/2022 09:45 | Atualizado 06/05/2022 09:47

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda realizou nesta semana uma ação de conscientização para que motoristas respeitem as vagas exclusivas demarcadas nos principais centros comerciais da cidade. A atividade aconteceu na Vila Santa Cecília, entre as ruas 12, 14, 33 e 41.

Uma equipe da SMPD, juntamente com o secretário da pasta, o pastor Washington Uchoa, participou da atividade. Além de orientações sobre os serviços prestados pela secretaria, também houve panfletagem.

O ato faz parte de uma campanha que começou em janeiro deste ano e conscientiza sobre o fato de que pessoas com deficiência e idosos têm, por lei, direito a vagas preferenciais em áreas públicas, comerciais e espaços de lazer, mas são comuns as situações de desrespeito, como explica o secretário da SMPD, pastor Washington Uchoa.

“Queremos conscientizar os motoristas através dessas ações educativas, que fazem parte de uma campanha de conscientização. Durante a ação, distribuímos folhetos com orientações do tipo ‘essa vaga não é sua nem por um minuto’, para reforçar o direito das pessoas com deficiências a estacionarem em vagas reservadas para elas pela legislação de trânsito”, comentou o secretário.

Ainda de acordo com o secretário, o poder público é quem tem realizado ações para tornar Volta Redonda uma cidade mais inclusiva e com acessibilidade, mas também é preciso contar com o apoio da população.

“Essa luta é de todos. Toda vez que um motorista ocupa essas vagas, por exemplo, ele tira a possibilidade de um idoso ou de uma pessoa com deficiência de ir a um médico, instituição bancária, por não ter onde estacionar. Vamos avançar juntos. Precisamos da colaboração de todos”, frisou o secretário.