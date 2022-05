Estudantes, professores, funcionários e visitantes em geral podem conferir a exposição até o dia 31 de maio - Cris Oliveira

Volta Redonda - A 31ª edição da exposição do Salão do Humor de Volta Redonda, agora em seu formato itinerante, entrou em cartaz nessa terça-feira, dia 03, em uma instituição de ensino.

As caricaturas podem ser conferidas por estudantes, funcionários e visitantes, até 31 de maio, no hall de entrada do acesso A, no UGB/FERP – Centro Universitário Geraldo Di Biase, no bairro Aterrado.

A abertura da exposição contou com a presença do secretário de Cultura de Volta Redonda Anderson de Souza, da pró-reitora de Assuntos Acadêmicos do UGB-FERP, Elisa Alcântara e do personagem “Zé do Livro” da secretaria de Cultura, que contou histórias e distribuiu livros para os alunos do Colégio de Aplicação do UGB/FERP.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), a mostra depois seguirá para outra instituição de ensino a ser divulgada. O projeto itinerante descentralizar a cultura ocupando espaços que até então não recebiam atividades artísticas e culturais.

No ano passado foram realizadas em parceria com a SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) mais de 20 exposições nos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e no Centro Pop – Centro de Referência Especializado Uhady Nars para população em situação de rua.

Este ano em parceria com dois shoppings da cidade, os espaços comerciais receberam exposições de arte que atraíram mais de 10 mil pessoas. O secretário Anderson de Souza disse que agora chegou à vez das escolas e centros universitários.

“Um dos objetivos da Secretaria de Cultura é levar exposições para todos os locais possibilitando que a toda a população tenha acesso à arte de forma gratuita”, falou Anderson de Souza.