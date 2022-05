SMAC de Volta Redonda capacita equipe técnica dos CRAS para melhor atendimento à população - Smac

SMAC de Volta Redonda capacita equipe técnica dos CRAS para melhor atendimento à população

Publicado 04/05/2022 09:57

Volta Redonda - Uma capacitação foi realizada com a equipe técnica (assistentes sociais e psicólogos) que atua diretamente nos 33 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de Volta Redonda. A reunião promovida pela Direção do Departamento de Proteção Social Básica (DPB), da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) aconteceu nessa semana, no auditório da secretaria.

No encontro, a Divisão Técnica do departamento esclareceu sobre acompanhamento e atendimento PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.

Outros assuntos também foram abordados, como acolhimento e bom atendimento dos usuários, e orientações sobre os encaminhamentos para as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para o Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda. Além disso, falou sobre a importância de cadastro e recadastramento no Cadastro Único (CadÚnico) para recebimento de benefícios do Governo Federal.

Segundo a diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Rosane Marques de Carvalho, a Branca, momentos de capacitação são importantes para que os serviços e ações sejam realizados com excelência.

“Momentos de reunião, avaliação e capacitação são de extrema importância para executarmos com excelência às ações e serviços que realizamos na SMAC, em prol da nossa população. Isso enriquece para o bom desenvolvimento do nosso trabalho”, disse Branca.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou que uma das prioridades do governo municipal é atender bem e cuidar das pessoas.

“Uma das determinações do nosso prefeito Neto é que as equipes de todos os serviços públicos atendam da melhor maneira possível a população de Volta Redonda. Os CRAS são os locais onde as pessoas recebem atendimento e cuidado. Por isso, é importante a realização de capacitações para melhor aprimoramento”, falou a secretária.