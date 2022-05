Espaço em VR é dedicado à literatura afro-brasileira - Divulgação

Publicado 03/05/2022 07:46

Volta Redonda - A biblioteca Sérgio Alves Zacarias no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda foi reaberta. A Secretaria de Cultura (SMC) realizou a cerimônia de reabertura no último sábado, dia 30.

O espaço recebe o nome de um dos defensores da igualdade racial na cidade, Sérgio Alves, chamado de Zacarias. Ele participou ativamente dos projetos do Clube Palmares, na segunda geração. Também foi coordenador da Unegro, entidade de cunho nacional formuladora de agendas para igualdade racial. Familiares de Sérgio, a esposa Marli e a filha Quênia participaram da cerimônia de reinauguração.

A biblioteca Sérgio Alves Zacarias é totalmente dedicada à cultura afro-brasileira e conta com 361 livros, que estão disponíveis para consultas e pesquisas gratuitas. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Além da biblioteca, que pode ser utilizada para palestras, o Memorial tem uma arena para apresentações. Atualmente, o espaço está sob a coordenação de Renata Ferreira.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, o espaço será voltado, principalmente, para a educação. Escolas municipais, estaduais e particulares podem visitar o Memorial Zumbi dos Palmares e ter acesso ao conteúdo literário. Anderson acredita que através de ações educacionais é possível combater o preconceito racial.

“A reabertura da biblioteca do Memorial Zumbi dos Palmares é um grande passo para potencializar o Memorial e voltá-lo para a educação, através de livros especializados na cultura afro. Esse local é totalmente voltado para o protagonismo negro sendo um espaço de produção e divulgação da igualdade racial”, falou Anderson de Souza.

Apresentações aconteceram durante a reinauguração, como capoeira com a mestra Arara, que contou com a participação de alunos e outros capoeiristas da região. A cerimônia de reinauguração da biblioteca contou ainda com integrantes do Conselho Municipal de Cultura e de Igualdade Racial, a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, o professor Alexandre Batista, integrantes do Clube Palmares, entre outros convidados.