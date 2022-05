Publicado 03/05/2022 07:30

Volta Redonda - Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) atuaram de forma integrada na Operação VR em Ordem. O patrulhamento foi realizado entre a sexta-feira, dia 29 e o domingo, dia 1º, em locais de muito movimento e atendeu às denúncias da população.

Segundo os dados divulgados, três veículos foram levados ao Depósito Público Municipal. Um automóvel foi removido por estar há horas estacionado em frente a uma garagem, impedindo os moradores de saírem; outro carro foi recolhido por ter sido abandonado no meio de via pública, depois de um acidente de trânsito; e o terceiro veículo, flagrado pelos guardas municipais após colidir na traseira de um carro.

Durante a abordagem, os agentes notaram que o motorista, de 34 anos, que confirmou estar retornando de uma festa, mostrava sinais de embriaguez, com fala arrastada, olhos vermelhos e andar cambaleante. O condutor flagrado foi levado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Dorândia para realização do teste de alcoolemia, sendo que o resultado do etilômetro foi de 1,34 mg/L, confirmando a embriaguez.

O indivíduo foi encaminhado para a 93ª DP (Delegacia de Polícia), e o veículo foi removido ao Depósito Público, cumprindo a determinação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De acordo com o Secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, as denúncias são importantes e ajudam na realização da fiscalização.

“Precisamos sempre incentivar os cidadãos a denunciaram as irregularidades, pois nem sempre as forças de segurança conseguem fazer um flagrante, como ocorreu este fim de semana. Vamos continuar nas ruas dia e noite para manter a ordem na nossa cidade”, disse o secretário da Semop.