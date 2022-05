O parquinho das crianças no Zoo-VR conta com dois brinquedos, um balanço e uma gangorra, adaptados para cadeirantes - e Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR

O parquinho das crianças no Zoo-VR conta com dois brinquedos, um balanço e uma gangorra, adaptados para cadeirantese Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR

Publicado 02/05/2022 11:25

Volta Redonda - Uma campanha de conscientização para uso correto dos brinquedos adaptados no Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), foi lançada nesta semana. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) informou que o objetivo é que as crianças com deficiência brinquem junto com as outras, e que todas sejam orientadas a utilizar os equipamentos de forma correta.

O local possui um parquinho para crianças com um balanço e uma gangorra, adaptados para cadeirantes. Segundo as reclamações recebidas pelo governo municipal, os brinquedos são usados de forma inadequada, o que ocasiona danos aos equipamentos e gera manutenção constante. Os brinquedos devem ser utilizados conforme as orientações do fabricante em relação à altura e peso.

O secretário da SMPD, pastor Washington Uchôa, o uso incorreto desses brinquedos, pode até mesmo causar acidentes, por isso, a necessidade de reforçar o cuidado.

“O objetivo de conscientizar as pessoas que frequentam o zoológico sobre o mau uso destes brinquedos, que são destinados exclusivamente às pessoas com deficiência. São brinquedos caros e que estão sendo utilizados de forma inadequada. Queremos sensibilizar os pais que levam seus filhos no zoológico que não os deixem utilizar esses brinquedos”, falou o secretário.

O cadeirante Mateus Pires Moreira, morador do bairro Caieiras, disse que os equipamentos são fundamentais para promover a acessibilidade das crianças e adolescentes com deficiência.

“Lembro da minha mãe me trazendo aqui e eu ficava apenas olhando. Não tinha como brincar junto com meus amigos. Agora, com a implantação desses brinquedos, as crianças que vêm no zoológico podem se divertir para valer”, falou Mateus.

O parquinho das crianças no Zoo-VR conta com dois brinquedos, um balanço e uma gangorra, adaptados para cadeirantes e Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR

De acordo com o coordenador do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, o espaço vai ganhar um projeto para melhorar a acessibilidade. As principais ações foram debatidas com grupos e entidades voltados para pessoas com deficiências. Durante as reuniões foram apontadas as prioridades em relação à acessibilidade, e discutidas atos educativos sobre o tema.

“A ideia é comprar outros brinquedos adaptados para serem instalados no parquinho infantil, melhorar o acesso ao fraldário e também a visualização dos animais para os cadeirantes; já que o objetivo é promover inclusão”, ressaltou Jadiel.

O Zoológico Municipal, em breve, vai ganhar duas vagas de estacionamento para pessoas com Transtorno do Especto do Autismo (TEA). A informação foi confirmada pelo secretário municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), nesta segunda-feira, dia 2.

“Além disso, as vagas para cadeirantes vão ganhar pintura nova para que todos possam ver com mais nitidez que elas são destinadas a essas pessoas”, contou o pastor Washington Uchôa.

Zoo-VR

O Zoológico Municipal de Volta Redonda fica numa área de mais de 150 mil metros quadrados na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília. O horário de visitação é das 8h às 16h30, de terça-feira a domingo. Nas segundas-feiras fica fechado para serviços internos e cuidados com os animais. O acesso às segundas-feiras é permitido apenas aos idosos cadastrados que participam do programa “Pesque e Não Pague”.