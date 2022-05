Programa visa minimizar os impactos causados pelo tempo e pelo mau uso ou danos causados por chuvas, erosões - Saae-VR

Publicado 01/05/2022 15:07

Volta Redonda - Um programa de manutenções preventivas em redes coletoras de esgoto teve início no município de Volta Redonda. As ações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) começaram no mês de abril.

De acordo com o gerente de Manutenção do Saae, José Marques Rigon, o objetivo é diminuir os impactos ocasionados pelo tempo (muitas redes são antigas e feitas inadequadamente) e pelo mau uso ou danos provocados por chuvas, erosões e outros fatos.

“A própria equipe de manutenção de esgoto do Saae gera as ordens de serviços para locais já mapeados. Isso é feito em função de estudo previamente realizado, devido ao numero de ocorrências por alta demanda de esgoto, mau uso da rede, ou até rede antiga com projeto incorreto e ineficaz”, disse Rigon.

Ainda segundo as informações do Saae, a manutenção preventiva segue uma periodicidade, que pode ser mensal, trimestral ou semestral, segundo as condições da situação e do local a ser atendido.

“Há locais em que o caimento é ruim. Em alguns lugares, a rede é muito funda, em outros, a rede é antiga, e cresceu muito o número de moradores. Hoje, com o volume maior de esgoto produzido e o mau uso em alguns casos, é preciso mapear e fazer a manutenção preventiva, limpando a rede”, falou o gerente de manutenção.

Também de acordo com Rigon, este modelo de manutenção só foi implantado, depois da eliminação de diferentes eventos recorrentes e o reparo dos caminhões Sewer Jet da autarquia. Medidas que permitiram diminuir o número de ordens de serviço.

O Saae-VR registrou no mês de janeiro de 2021, cerca de 650 ordens de serviço relacionadas a problemas com esgoto. Atualmente, a autarquia registra uma média de 70 ordens de serviço. O presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, comentou sobre o programa e ressaltou que a manutenção corretiva ainda está ativa.

“E estamos trabalhando cada vez mais para diminuir os dias pendentes nas ocorrências que necessitam de maiores manutenções como: troca de parte da ou alteração de trajeto da rede, mudança de projeto, ou até mesmo nova rede. Desde que assumimos, definimos um planejamento para reduzir o número de ocorrências, e agora estamos conseguindo avançar para atender com mais rapidez e eficiência”, esclareceu Paulo Cezar de Souza, o PC.

A Gerência de Manutenção (GMA) solicita aos usuários que registrem as ordens de serviço através dos canais 115 e 3344-2900. Pelo sistema de ordens de serviço online, as mesmas terão primeiro atendimento em até 48 horas para análise, e/ou solução imediata (em casos que são utilizados os caminhões jatos vácuos), segundo o Saae.