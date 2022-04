Professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental aprenderam e debateram sobre fake news e cyberbullying - Divulgação

Publicado 29/04/2022 15:14

Volta Redonda - Professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda passaram por uma capacitação com o tema tecnologia tema “Segurança e Cidadania Digital”.

O curso aconteceu na quinta-feira, 28, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME). O curso contou com turma pela manhã e à tarde, respeitando o contraturno dos 90 profissionais que participaram.



Os professores aprenderam e debateram sobre fake news e cyberbullying (agressão moral com intuito de ridicularizar, assediar ou perseguir alguém). De acordo com a SME, o objetivo é que tratem destes assuntos, que tornam inseguro o mundo digital, nos próximos meses em sala de aula.

O professor Bruno Moreira, que coordena a equipe de Tecnologia Aplicada à Educação – Mídias da SME, formada por outros cinco educadores, falou sobre o conteúdo do curso.

“O curso oferece aos educadores ferramentas e métodos necessários para ensinar os fundamentos de segurança e cidadania digital em sala de aula. Uso de senhas, respeito, verificar e o que compartilhar, por exemplo”, citou Bruno Moreira.

No dia 12 de maio será o próximo encontro com os professores, por plataforma digital. Os profissionais da educação irão passar por capacitação sobre um recurso tecnológico que será utilizado em sala de aula.

O coordenador de Mídias, Bruno Moreira, também disse que a SME está adquirindo equipamentos tecnológicos como televisores para as escolas e notebooks e chromebooks para os professores. A ideia é garantir mais tecnologia no ensino público de Volta Redonda.

“Os professores que participaram da capacitação participaram de seleção interna entre profissionais que mostraram interesse em trabalhar com a parte de tecnologia e no laboratório de informática, já tinham essa prática antes da pandemia e ainda outros que não tinham essa prática antes. Todos participaram de Trilha Formativa (formação continuada) durante o ano passado, receberam certificado, e passaram por entrevista pela equipe de mídia da SME”, comentou Bruno.