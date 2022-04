VR amplia quarta dose contra covid-19 para idosos de 60 anos - Divulgação

Publicado 29/04/2022 09:53 | Atualizado 29/04/2022 09:54

Volta Redonda - A partir deste fim de semana, dias 30, e 1º, no plantão de vacinação, Volta Redonda aplica a quarta dose da vacina contra a covid-19 para idosos a partir de 60 anos. A ação será destinada para quem recebeu a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a imunização ocorrerá no fim de semana nos seguintes locais: UBSF Vila Mury, das 8h às 18h30; shopping Sider, no sábado, das 9h às 20h, e domingo, das 14h às 20h; no Park Sul, as doses serão aplicadas das 9h às 20h.

As outras doses contra covid-19 também serão aplicadas tanto para crianças quanto para adultos e idosos. Veja abaixo o cronograma de vacinação:

Infantil:

- 1ª dose: crianças de 5 a 11 anos recebem a 1ª dose da vacina pediátrica contra a covid-19;

- 2ª dose: crianças vacinadas com a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais, e também as vacinadas com a primeira dose da Pfizer há 2 meses ou mais.

Adulto:

-1ª dose: para quem não se vacinou, acima de 12 anos;

- 2ª dose: para quem recebeu a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos; 2ª dose da Janssen após dois meses da dose única;

- 3ª dose: pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até pelo menos três meses;

- 4ª dose: idosos de 60 anos ou mais e pessoas acima de 18 anos, imunossuprimidas, diabéticas ou com obesidade grau 3, que tenham recebido a 3ª dose até pelo menos quatro meses.

Durante os fins de semana e feriados, a testagem para covid-19 é realizada na UBSF Vila Mury, das 8h às 18h30. Pessoas com sintomas gripais leves devem procurar atendimento no local. Na rede pública, os testes disponíveis para detecção da covid-19 são os de antígeno e RT-PCR. Os atendimentos emergenciais continuam nas unidades de referência.