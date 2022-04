Trabalho de campo acontecerá na curva do Rio Paraíba do Sul, em VR - Divulgação

Publicado 28/04/2022 14:31

Volta Redonda - O projeto ‘Olhar para o Rio Paraíba do Sul e as descobertas' será realizado neste sábado, dia 30, em Volta Redonda. A concentração será na Praça da Igreja Santo Antônio, no bairro Niterói, às 9h.

Estudantes e professores do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) e de uma faculdade de Arquitetura da cidade irão participar do “campo socioambiental educativo”. Além de profissionais de diferentes áreas, entre eles professores, biólogos, engenheiros, geólogos e acadêmicos.

“A atividade de campo por meio de caminhada de 3,5km objetiva tecer olhares e descobertas a partir da história a ligação das margens esquerdas e direitas, suas bordas, as encostas, as ocupações marginais, a curva do rio seus aspectos paisagísticos e geológicos”, disse a arquiteta, professora e coordenadora do projeto em parceria com MEP, Renata Fortini.