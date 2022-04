Carro foi encontrado pelos agentes da GMVR após denúncia feita ao Ciosp - Divulgação

Publicado 27/04/2022 18:55

Volta Redonda - Um veículo furtado no último domingo, dia 24, foi recuperado na terça-feira, dia 26, na Rua D. Pedro I, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. A ação da Guarda Municipal (GMVR) aconteceu após uma denúncia ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), por volta das 11h de segunda-feira, dia 25.

Segundo a informação, o carro tinha sido deixado no local indicado durante a madrugada. O veículo estava com a porta do motorista aberta e muitos fios elétricos pendurados no porta-malas.

O automóvel, de Barra Mansa, constava na Base Nacional do Ministério da Justiça como furtado. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Delegacia de Polícia), para onde o veículo foi conduzido. O proprietário foi notificado e recebeu o carro de volta.

“Isso comprova o quanto é importante a população denunciar o que está de errado no seu bairro, pois nada melhor do que os moradores para perceber que existe alguma ocorrência fora do comum na rua onde residem. As denúncias nos ajudam a manter o ordenamento da cidade e a planejar melhor as nossas ações”, disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.