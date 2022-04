Audiência Pública nesta 4ª feira, dia 27, debate Lei Orgânica Municipal em VR - Divulgação

Publicado 27/04/2022 10:07 | Atualizado 27/04/2022 10:18

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 27, a Câmara Municipal de Volta Redonda (CMVR) realiza um debate sobre a reforma da Lei Orgânica Municipal (LOM). A audiência pública será no plenário da Casa Legislativa, às 15h.

Segundo os dados da Câmara Municipal, a LOM já recebeu 69 emendas, desde que foi editada no ano de 1990.

A Lei Orgânica Municipal visa regular os aspectos do município, buscando o interesse da população local. A LOM pode ser comparada a uma “constituição” do município que cria um conjunto de normas importantes para a política e o funcionamento do local.