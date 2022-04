Centro-Dia para Pessoa com Deficiência (CAPD) de VR retorna com suas atividades - Geraldo Gonçalves

Publicado 27/04/2022 09:02

Volta Redonda - O Centro-Dia para Pessoa com Deficiência (CAPD) de Volta Redonda retomou suas atividades nesta semana após ficar fechado por mais de dois anos. O espaço, que fica no bairro Jardim Paraíba, oferece atendimento para pessoas, entre 18 e 59 anos, da cidade com deficiência física, sensorial, intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltiplas deficiências.

Os atendimentos acontecerão duas vezes por semana, pela manhã ou à tarde, para cada usuário de acordo com a opção da família. Entre as atividades estão: oficinas de pintura, artesanato, desenho, bijuteria, com atendimentos específicos para o desenvolvimento da psicomotricidade, postura corporal, interação social.

Grupos operativos também são realizados pela equipe técnica. A atividade visa o entendimento do "novo normal", para desmistificar o medo que foi identificado em cada família, como explica a diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES), Denise de Carvalho.

“O Centro-Dia tem como objetivo oportunizar aos usuários e seus familiares, o desenvolvimento da autonomia e independência, visando a diminuição do estresse em virtude dos cuidados prolongados e, assim, diminuir as situações de vulnerabilidade”, comentou a diretora.

A coordenadora do CAPD, Beth Melo ressaltou que o trabalho ofertado pelo Centro-Dia no cenário atual coopera significativamente com as famílias.

“O isolamento social, decorrente da pandemia, trouxe aos atendidos prejuízos em toda ordem, mas principalmente no que se refere às questões emocionais de todo núcleo familiar”.

Atualmente no CAPD, 130 pessoas com deficiências são atendidas, mas existe a capacidade para atender até 180 usuários. Dona Marli da Silva Patrício, avó de Pablo Fabrício de Paula, de 34 anos, disse esta terça-feira, 26, foi um dia especial.

“O CAPD é a vida deles e ver esse espaço sendo reaberto foi muito emocionante. Essa noite o Pablo não dormiu de tão ansioso que ele estava para voltar. E ver a alegria dele aqui me fez chorar”, falou a avó.

Ainda segundo ela, cuida do neto há 33 anos, desde quando a mãe dele faleceu, e que há 10 anos Pablo frequenta o Centro-Dia para Pessoa com Deficiência.

“Desde que começou a vir para cá, a vida dele vem mudando. Há dez anos ele era muito dependente e muito calado. Agora toma até banho sozinho e aprendeu a trabalhar. Só tenho a agradecer ao prefeito Neto por reabrir esse espaço e assim voltar a ver o Pablo feliz”, comentou Dona Marli.

O local passou por obras de revitalização para voltar a oferecer atendimento aos seus usuários. Foi realizada a troca de telhado e piso, substituição de rede de seguranças nas janelas, manutenção dos equipamentos em geral e pintura.

A unidade está ligada ao Departamento de Proteção Especial (DPES) da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC). Segundo a secretária da SMAC, Carla Duarte, a reabertura do CAPD significa um avanço para Volta Redonda.

“O CAPD é muito importante para estimular o desenvolvimento da autonomia, a melhora da qualidade de vida e inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços. Com a reabertura do CAPD, que foi totalmente revitalizado, será possível promover o desenvolvimento dos atendidos, por meio das atividades lúdico-recreativas realizadas durante os atendimentos”, frisou Carla.