VR promove ‘Se Liga no Papo’ no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa CecíliaSMDH

Publicado 26/04/2022 09:30

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda realizou na segunda-feira, dia 25, mais uma edição do “Se Liga no Papo”. O encontro no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, contou com depoimentos da professora de História, Adelaide Maria, e da indígena Xavante Jéssica Lima.

A intenção do projeto, que foi lançado em março deste ano, é a cada 20 dias, convidar lideranças de vários movimentos populares ligados à comunidade negra para falar da vida, das dificuldades encontradas e conquistas realizadas. As participantes também relatam como enfrentaram o racismo, o preconceito e como isso interfere no dia a dia de cada um.

Adelaide é professora de História nas redes de ensino de Volta Redonda e de Piraí, militante da luta pelos Direitos Humanos, vice-presidente do Movimento de Conscientização Negra em Volta Redonda, integrante da Pastoral Afro e conselheira no CENIERJ (Conselho das Estudantes Negras do Interior do Rio de Janeiro).

Já Jéssica Lima, indígena do povo Xavante, é graduada em Psicologia pela UFF (Universidade Federal Fluminense), militante das causas dos povos que vivem nas aldeias e produtora na executiva da I Bienal de Arte Indígena do Rio de Janeiro. Ela contou histórias reais sobre os índios, que normalmente as crianças não tiveram conhecimentos nas escolas.

Os depoimentos são gravados e serão transformados em documentário para a exibição em espaços públicos, escolas, CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), associações, buscando levar conhecimentos de lutas e superação para os jovens.

Na primeira edição, participou a sindicalista Jorgina dos Santos (a primeira presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas do Sul Fluminense) e a Mãe Célia de Moraes, dona de um terreiro de Umbanda e líder espiritual. Elas são filhas de pais mineiros que superaram uma vida difícil no começo e são reconhecidas pelo trabalho que desenvolvem e ainda continuam realizando em benefício da população.

O projeto “Se Liga no Papo” é uma iniciativa da SMDH, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e do Centro Cultural Fundação CSN. Segundo a secretaria da SMDH, Glória Amorim, o projeto é muito importante para a memória histórica de Volta Redonda.

“A ideia do projeto é resgatar a luta dessas pessoas que cresceram junto ou no entorno de uma grande empresa, que é a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), e como atuaram essas lideranças nas causas de Igualdade Racial e Direitos Humanos, ajudando a construir uma cidade. E lembrar a participação de outros povos, como os indígenas, mineiros, capixabas, que contribuíram neste processo de desenvolvimento de um município forte e progressista. Essas pessoas têm muito a contar para os mais jovens sobre o que viveram com os seus familiares e na carreira profissional”, disse a secretária.