Trabalhos de manutenção seguem em Volta RedondaDivulgação

Publicado 25/04/2022 15:32

Volta Redonda - O programa "Meu Bairro + Limpo" da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda está nesta segunda-feira, dia 25, no Jardim Primavera. São realizados serviços como: capina, roçada, tapa-buracos, pintura de meios-fios e retirada de entulhos.

A SMI promove simultaneamente, a retirada de entulhos nos bairros: Retiro, Vila Mury, Jardim Amália, Conforto, Minerlândia, São Lucas, Ponte Alta e Santa Cruz. Já o mutirão de tapa-buracos é executado no Roma e Santa Cruz.

Desde o início do mês, a prefeitura promove melhorias na manutenção pública, com a contratação de mais funcionários e até uma empresa terceirizada. Nos mutirões, cerca de 180 colaboradores estão envolvidos, sem contar as equipes que atuam no "Meu Bairro + Limpo".

Trabalhos de manutenção continuam em Volta Redonda Divulgação "Já estivemos nos bairros Retiro, Dom Bosco, Santa Cruz e Santa Rita de Cássia. Estamos conseguindo limpar os bairros todo e a população tem ficado muito satisfeita. A previsão é que possamos avançar, o mais breve possível, a todos os bairros", disse a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

A programação do "Meu Bairro + Limpo" prevê atividades nos bairros: Roma (27 a 30 de abril), Vila Americana (2 e 3 de maio), Água Limpa (4 a 7 de maio) e Santa Rita do Zarur (12 a 14 de maio).