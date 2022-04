Agentes da GMVR e do 28º BPM trabalharam de forma integrada durante o feriado prolongado, através do "VR em Ordem" - Divulgação

Agentes da GMVR e do 28º BPM trabalharam de forma integrada durante o feriado prolongado, através do "VR em Ordem"Divulgação

Publicado 25/04/2022 14:54

Volta Redonda - A operação ‘VR em Ordem’ retirou 15 veículos irregulares, sendo 11 carros e quatro motocicletas das ruas de Volta Redonda. Os veículos foram removidos ao Depósito Público Municipal. A ação ocorreu entre a quinta-feira, dia 21, e o domingo, dia 24. Um condutor foi flagrado alcoolizado e outros cinco sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Um carro foi levado ao Depósito Público por ter sido deixado em via pública, depois de um acidente de trânsito no bairro Vila Americana. Outros cinco veículos foram removidos devido ao estado de abandono em via pública, e os proprietários não terem cumprido com o decreto 15.601, que dá um prazo para que o automóvel seja retirado da via.

Agentes da GMVR e do 28º BPM trabalharam de forma integrada durante o feriado prolongado, através do "VR em Ordem" Divulgação

Outra situação flagrada durante a operação foi um carro trafegando pela contramão e em zigue-zague na Rua São Sebastião, no bairro Niterói. O fato aconteceu na noite de domingo, dia 24. Ao ser abordado, o motorista disse que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Segundo os agentes da Guarda Municipal, o condutor demonstrava sinais de embriaguez, como “fala arrastada, hálito etílico e andar cambaleante”.

O indivíduo foi levado ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para realização do teste do bafômetro, que constatou a embriaguez. Na sequencia, o homem foi encaminhado pelos agentes da GMVR à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda, a 93ª DP, onde o caso foi registrado.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), as rondas aconteceram nos bares e restaurantes mais movimentados da cidade, como também locais alvos de denúncias de populares feitas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Ainda de acordo com a Semop, entre as irregularidades mais comuns estão o bloqueio de garagens por parte de veículos estacionados irregularmente. O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou a importância da participação dos moradores no sucesso da operação .

A operação “VR em Ordem” envolve agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM).