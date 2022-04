Operação tapa-buraco, retirada de mato e entulho dos espaços públicos são realizados em VR - Divulgação

Publicado 24/04/2022 16:38

Volta Redonda - Serviços de manutenção são realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda. Na última sexta-feira, dia 22, aconteceu uma operação tapa-buraco, retirada de mato e entulho em onze bairros da cidade: Santa Cruz, Voldac, Volta Grande, Barreira Cravo, Santo Agostinho, Aero Clube, Retiro, Vila Rica, Belvedere, Roma e Ilha Parque.

A retirada de mato ocorreu em ruas do bairro Santa Cruz e barreira Cravo; na Rua Dante e Luis de Camões (Voldac); em frente ao Ciep Doutor Nelson Gonçalves (Volta Grande); Avenida Beira Rio (Santo Agostinho); Rua 10-B e Beira Rio (Ilha Parque); Avenidas Benedito Vitalino e Nossa Senhora do Amparo (Santa Cruz).

Já o serviço de retirada do entulho aconteceu nas Ruas Três e Caetés e Praça do Tiradentes (Retiro); no rodo do bairro Vila Rica; Rua Romeu Costa Vieira (Belvedere); Darci Ribeiro, Rua B-10 (Santo Agostinho) e na entrada do bairro Ilha Parque; Artur Luiz Correio (Barreira Cravo); Praça do Jardim Caroline (Voldac). A operação tapa-buraco é realizada por duas equipes na Estrada Roma/Getulândia.

O bairro Santa Cruz recebe a terceira edição do projeto Meu Bairro + Limpo, com ações de tampa-buracos, capina, roçada e pintura de meio fio. Os serviços começaram na quinta-feira, e seguiram até sexta-feira, dia 22.