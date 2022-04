Os agentes da PF: Ricardo Lemos, Walter Hermes e Gilberto Oliveira visitaram as instalações da GMVR - GMVR/PMVR

Publicado 24/04/2022 15:09 | Atualizado 24/04/2022 15:20

Volta Redonda - Mais uma etapa do processo de celebração do convênio entre Polícia Federal (PF) e Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) foi realizada na última semana. Parte deste acordo dará novamente o direito aos agentes da corporação de usar arma de fogo durante o exercício de suas funções nas ruas.

Três agentes da PF estiveram na sede da GMVR, localizada na Ilha São João. Eles realizaram inspeção nas instalações, além da Corregedoria e da Ouvidoria da corporação, que são determinações previstas no processo.

Segundo os agentes da PF, Ricardo Lemos, Walter Hermes e Gilberto Oliveira, as instalações vistoriadas atenderam os requisitos necessários.

O convênio que permitia o uso de armas pelos guardas municipais durante o trabalho, já havia sido firmado em 2015 quando o atual secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa era o comandante da GMVR. Porém, o mesmo expirou em 2017, pois novas leis obrigaram a corporação a fazer as ajustes e se adequar.

O comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis destacou que várias etapas já foram cumpridas.

“Acredito que estamos na reta final do cumprimento das exigências e que, em breve, vamos celebrar a assinatura do novo convênio”, afirmou o inspetor.

O secretário Luiz Henrique comentou que “assim como foi feito antes, acredito no retorno da guarda armada para que ela fique mais preparada para atender à demanda social, após cumprir todos os requisitos estabelecidos, principalmente de treinamento e legalidade sobre as suas ações. Estamos dando todo o apoio, pois no último governo municipal as armas foram recolhidas porque não houve interesse em cumprir com os protocolos legais”, disse.