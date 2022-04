Manutenção durante feriado garante frota do Tarifa Zero completa nas ruas a partir desta segunda-feira, 25 - Divulgação

Publicado 23/04/2022 12:25

Volta Redonda - A manutenção dos três ônibus do Tarifa Comercial Zero de Volta Redonda seguiu durante o feriado de quinta-feira, dia 21 e também na sexta-feira, dia 22. O serviço foi realizado pela equipe técnica da BYD, empresa que vendeu os veículos elétricos para a Prefeitura de Volta Redonda.

Com os trabalhos, a prefeitura informou que na segunda-feira, dia 25, a frota do projeto Tarifa Zero estará completa nas ruas de Volta Redonda.

“O contrato de manutenção com a BYD só foi fechado após a atual administração ter quitado o débito deixado pela gestão anterior, que comprou os ônibus, mas não pagou o que devia. A BYD, até que a dívida fosse paga, se recusava a fazer a manutenção dos veículos. A dívida foi paga pela atual administração e agora os ônibus poderão ter manutenção de uma empresa autorizada”, informou o governo municipal.

O serviço de transporte gratuito de passageiros na cidade ficou prejudicado no início da semana, e retornou de forma parcial, com um ônibus elétrico circulando, na última quarta-feira, dia 20.

“A administração municipal pede desculpas a todos os usuários pelos transtornos e reafirma que está trabalhando muito para reconstruir Volta Redonda.”