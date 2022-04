Rede pública em VR está com internações por covid-19 zeradas - Reprodução

Publicado 20/04/2022 19:43

Volta Redonda - As internações por covid-19 estão zeradas na rede pública de saúde de Volta Redonda. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quarta-feira, dia 20.

Segundo as informações da SMS, existe somente um paciente internado no Hospital Regional Zilda Arns Neumann. A direção do Hospital Regional confirmou que o único paciente internado é morador de outro município. Apesar da unidade médica ficar em Volta Redonda, o hospital não faz parte da rede municipal de saúde, e recebe pacientes de diversas cidades do estado.

Os dados da SMS, também apontam que Volta Redonda está há mais de um mês sem registrar mortes em decorrência da doença, o último óbito ocorreu em 17 de março, mas a causa só foi confirmada em 23 de março.