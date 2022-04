Um dos ônibus elétricos do Tarifa Comercial Zero voltou a operar nesta quarta-feira, dia 20, em VR - Cris Oliveira

Volta Redonda - Depois de passar por manutenção, um dos ônibus elétricos do Tarifa Comercial Zero de Volta Redonda voltou a operar por volta das 13h desta quarta-feira, dia 20, com saída do ponto do Retiro.

Segundo as informações do governo municipal, “o conserto foi realizado após a Prefeitura de Volta Redonda quitar o débito da gestão passada em relação à compra dos veículos, e firmar um novo contrato de manutenção com a empresa que vendeu os veículos”.

Ainda segundo a nota da prefeitura, os outros dois ônibus seguem em manutenção.

“Se for necessário, um plano emergencial será colocado em prática com ônibus extras fretados para fazer as linhas do projeto Tarifa Zero a partir da segunda-feira, sem cobrança de passagem, até que a manutenção seja concluída e todos os veículos elétricos retornem às ruas”, diz o comunicado.