Neste feriado prolongado de Tiradentes, o plantão de vacinação contra a Covid-19 e Influenza será mantido em VR - Geraldo Gonçalves

Neste feriado prolongado de Tiradentes, o plantão de vacinação contra a Covid-19 e Influenza será mantido em VRGeraldo Gonçalves

Publicado 21/04/2022 07:21

Volta Redonda - O plantão de vacinação contra a Covid-19 e Influenza (gripe) será realizado em Volta Redonda durante o feriado prolongado de Tiradentes. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou a programação que ocorrerá entre os dias 21 e 24 de abril, de quinta-feira a domingo.

As doses dos imunizantes serão aplicadas nos shoppings Sider e Park Sul. Além da UBSF Vila Mury que conta com atendimento para casos suspeitos de covid-19. As outras unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) estarão fechadas devido ao feriado. O funcionamento de todas as 46 unidades básicas retorna na segunda-feira, dia 25.

Já a rede de urgência e emergência – Hospital São João Batista (HSJB), Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Santo Agostinho e Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto) seguirá funcionando todos os dias.

Confira o cronograma de vacinação contra a covid-19:

Infantil - 1ª dose: crianças de 5 a 11 anos estão recebendo a 1ª dose da vacina pediátrica contra a Covid-19; 2ª dose: crianças vacinadas com a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais, e também as vacinadas com a primeira dose da Pfizer até 19/02/2022.

Adulto - 1ª dose: destinada para quem não se vacinou, acima de 12 anos; 2ª dose: para quem recebeu a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos; 2ª dose da Janssen após dois meses da dose única; 3ª dose: para pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose até 14/01/2022; 4ª dose: idosos de 70 anos ou mais e pessoas acima de 18 anos, imunossuprimidas, diabéticas ou com obesidade grau 3, que tenham recebido a 3ª dose até 14/12/2021.

Confira o cronograma de vacinação contra a gripe:

A primeira etapa da campanha nacional contra a gripe segue até o dia 2 de maio e é recomendada para idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde – em atividade, seja na rede pública ou privada. A imunização ocorrerá para profissionais que moram em outra cidade e trabalham em Volta Redonda.

Os horários de aplicação das vacinas são os seguintes: de quinta-feira a domingo, na UBSF Vila Mury é das 07h às 19h. No Sider Shopping, o horário para vacinação na quinta e no domingo é das 14h às 20h. Já na sexta-feira e no sábado das 09h às 20h. No shopping Park Sul, as doses serão aplicadas todos os dias, das 9h às 20h.

No ato da imunização, os profissionais de saúde deverão apresentar: caderneta de vacinas, comprovante de atuação no serviço de saúde, CPF ou cartão SUS.

Já adultos e idosos, o cartão de vacinação Covid, CPF ou cartão SUS. As crianças de 5 a 11 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais, que deverão apresentar a caderneta de vacinas, cartão SUS ou CPF.

A testagem para Covid-19 aos fins de semana e feriados acontece na UBSF Vila Mury, das 8h às 18h30. Pessoas com sintomas gripais leves devem procurar atendimento no local. Os testes disponíveis para detecção da doença na rede pública são os de antígeno e RT-PCR. Os atendimentos emergenciais continuam sendo feitos nas unidades de referência.