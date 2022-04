Wendson, Rafhael Lucas e Bruno Barra marcaram os gols do Voltaço - Divulgação

Publicado 24/04/2022 15:19

Volta Redonda - O Voltaço venceu o Altos-PI por 3 a 1 em partida válida pela série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na manhã deste domingo, dia 24, no estádio Raulino de Oliveira.

Os gols do Volta Redonda FC foram marcados por Wendson, Rafhael Lucas e Bruno Barra.

Na próxima rodada, o Voltaço enfrenta o Atlético-CE. A partida será sábado, dia 30, às 15h, também no estádio Raulino de Oliveira.