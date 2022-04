Jovens receberão formação técnico-profissional - Divulgação

Publicado 25/04/2022 09:52

Volta Redonda - A partir desta segunda-feira, dia 25, a Companhia de Habitação de Volta Redonda (Cohab) abre o período de inscrições para Jovem Aprendiz. A organização da seleção é feita Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

O objetivo é a formação técnico-profissional desses jovens, por meio de atividades teóricas e práticas no ambiente de trabalho. O Processo Seletivo visa preencher 19 vagas e formar cadastro de reserva. Serão 13 vagas para a ampla concorrência, duas vagas para pessoas com deficiência (PCD), e quatro para atendimento à cota para pessoas negras.

Os interessados devem se inscrever até as 12h do dia 2 de maio, pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico , onde estão disponíveis a ficha de inscrição e o edital do processo seletivo.