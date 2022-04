Saae-VR realiza a obra para melhorar operação de elevatória que atende 5 bairros - Divulgação

Publicado 25/04/2022 15:16

Volta Redonda - Uma nova subestação de energia elétrica está em construção no pátio da secretaria de Infraestrutura (SMI), no Retiro, em Volta Redonda. Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), a estrutura vai melhorar o sistema de bombeamento de água para o complexo Vila Brasília.

De acordo com o Saae, a parte elétrica da obra já foi licitada, a alvenaria da estrutura está em fase de acabamento e os equipamentos elétricos, como painéis e transformadores, já chegaram.

A autarquia espera também a liberação da concessionária de energia. A previsão é que o novo sistema comece a funcionar no mês de agosto. O equipamento servirá para estabilizar as tensões elétricas entregues pela concessionária de energia, e assim garantir um funcionamento satisfatório da elevatória de água potável que atende cinco bairros.

“Em alguns casos, quando a bomba era ligada, a energia caía, desarmando disjuntores. A solução foi fazer a subestação, colocar transformador novo, um aparato que consiga estabilizar a tensão. Essa subestação ficará ao lado da casa de bomba da elevatória”, disse o engenheiro do Saae-VR, Sergio Meira.

A obra, que teve cerca de R$ 200 mil em investimentos com recursos próprios do governo municipal, irá beneficiar, principalmente, moradores dos bairros Vila Brasília, Coqueiros, Mariana Torres, Belo Horizonte e Verde Vale.

“Essa obra é um gol de placa do governo. Esta obra vai permitir abastecer 24h o Vila Brasília, evitando a manobra com o bairro Santa Cruz. É fundamental garantir o acesso à água potável aos moradores, direito fundamental para uma melhor qualidade de vida”, falou o presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.